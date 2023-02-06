Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretildi... Teslimata hazır

ARES Tersanesi tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretilen ARES 35 botlarının teslimata hazır olduğu açıklandı. Gelişmeyi LinkedIn hesabından duyuran ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı "KB Filosu hizmete hazır" ifadelerini kullandı.

ARES 35 FPB Ares Tersanesi tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı için geliştirilmiş bir hızlı karakol botudur. Bot saatte 35 deniz mili hıza ulaşabilmektedir. ARES 35 FPB kontrol botları, Türkiye’nin tüm karasularında kullanılmaktadır.

Düzensiz göç, arama ve kurtarma, insan kaçakçılığına karşı mücadele ve güvenlik için tasarlanmış ve inşa edilmiştir. İnsan kaçakçılığının yanı sıra denizlerdeki tüm adli olaylara müdahale edebilmesi beklenen kontrol botları, ağırlıklı olarak küçük kasabaların limanlarında konuşlandırılacak. Kontrol botlarına kadrolu personel atanmayacak, ihtiyaç halinde bölgenin sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından kullanılacak.

Botun genel özellikleri

Tam Boy: 10.80 m

Genişlik: 3.30 m

Draft: 0.83 m

Deplasman: 85 ton

Azami Sürat: 35 kts

Seyir Siası: 160 NM

Nisan 2021’de Ares Tersanesi, 122 botun inşasından oluşan en büyük gemi inşa projesinde ilk karakol botunun denize indirildiğini açıklamıştı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından “Kontrol bot projesi” kapsamında Ocak 2022’de Emniyet Teşkilatına kazandırılan ilk Karakol botu olan Şehit Eren Bülbül Karakol Botu Trabzon’da göreve başlamıştı.

164 yerli bot Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edilmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 164 adet yerli ve milli botun Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ve Deniz Polislerine teslim edildiğini aktarmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu,

"107 adet Sahil Güvenlik Komutanlığı’mıza ve 57 adet polis ekiplerimize olmak üzere toplamda 164 adet botu kuvvetlerimize kazandırdık. Bir çok özelliğe sahip olan botlarımızın hem ülkemize hem milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DefenceTürk