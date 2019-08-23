Sahil güvenlik helikopteri, afetzedeler için havalandı
Samsun'da sel felaketinden etkilenen iki vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle güvenli bölgeye tahliye edildi- Tahliyeye ilişkin görüntüler Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı23 Ağustos 2019 Cuma 20:14
ANKARA (AA) - Samsun'da sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından, Samsun Terme Çayı bölgesinde sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki vatandaşın kurtarılmasına ilişkin görüntü paylaşıldı.
Görüntülerde, helikopterden halatla inen bir sahil güvenlik personelinin, iki vatandaşı helikoptere çıkardığı anlar yer aldı.
İki vatandaş daha sonra güvenli bölgeye tahliye edildi.
Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.
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