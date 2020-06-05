Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası’nda Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında Kuşadası Körfezi’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği etkinliklerle, deniz kirliliğinin engellenmesi başta olmak üzere, doğanın ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi ile koordineli şekilde, Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde, Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri tarafından deniz altında temizlik faaliyeti gerçekleştirildi ve çıkartılan atıklar deniz kirliliğine dikkat çekmek üzere düzenlenen stantlarda sergilendi.

Bu arada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “ Denizlerimizde emniyet ve güvenliğin sağlanması için 7 gün 24 saat aralıksız görev yapan Komutanlığımız, denizde arama kurtarma, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele, yasa dışı su ürünleri avcılığının ve deniz kirliliğinin engellenmesi gibi birçok alanda kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirirken, kurumsal sorumluluk ve duyarlılık kapsamında fiilen gerçekleştirilen bu deniz temizliği ile gelecek nesillere kirletilmemiş ve kaynakları tükenmemiş denizler bırakmak üzere sürdürdüğü bilinçlendirme faaliyetlerine bir yenisi daha eklemiş oldu “ denildi.