Sahil Güvenlik botu, hayat kurtarmaya devam ediyor Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan bir vatandaşın felç geçirdiğinin bildirilmesi üzerine rahatsızlanan hasta, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Kabatepe Limanına getirilerek 112 Acil Sağlık ambulansı personeline sevk edildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan bir vatandaşın felç geçirdiğinin bildirilmesi üzerine rahatsızlanan hasta, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Kabatepe Limanına getirilerek 112 Acil Sağlık ambulansı personeline sevk edildi.

Önceki gün saat 04.15’te, Gökçeada’da bulunan bir şahsın felç geçirmesi nedeniyle tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hasta, sağlık personeli refakatinde Gökçeada’dan tahliye edilerek Kabatepe Limanında bulunan 112 Acil Sağlık ambulansı personeline sağ ve bilinci açık olarak teslim edildi.

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