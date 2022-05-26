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Yaşam Sahil Güvenlik atama sonuçları öğren
Yaşam

Sahil Güvenlik atama sonuçları öğren

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 1586 subay, astsubay ve uzman erbaşın yeni görev yerleri, 2022 yılı genel atamalarıyla belirlendi. Peki, Sahil Güvenlik atama sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2022-05-26 15:41:00 -
Sahil Güvenlik atama sonuçları öğren

Sahil Güvenlik Komutanlığında 2022 atamalara sonuçlandı. Atama sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise sonuç sorgulama ekranını merak ediyor.

Sahil Güvenlik atama sonuçları öğren

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1586 personeli kapsayan Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı Genel Atamaları açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla, hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri belli oldu.

Komutanlık tarafından atama takvimine uygun olarak yürütülen atamalarda, atama isteğinde bulunan Sahil Güvenlik personelinin tercihleri de göz önüne alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli olanlar atama sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilir.

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