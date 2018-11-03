Sahil Güvenlik 27 kişiyi yakaladı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madran Çayı mevkisi açıklarında içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu lastik botu tespit etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

Ekiplerce durdurulan bottaki 25 Afganistan ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Dikili Limanı'nda işlemleri tamamlanan 27 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.