  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şahika Ercümen "Sıfır Atık Dalışı" için Şanlıurfa'da
Spor

Şahika Ercümen "Sıfır Atık Dalışı" için Şanlıurfa'da

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında yarın Halfeti'de dalış yapacak milli sporcu Şahika Ercümen, atık ürünlerden 3D yazıcılar aracılığıyla süs eşyası yapımı çalışmalarını inceledi - Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: "Umarız dünyamız için sıfır atık bilincini oluşturduğumuzda hem doğamıza hem de ekonomimize bir katkımız olacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:17:22 -
Şahika Ercümen "Sıfır Atık Dalışı" için Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında yarın Halfeti'de yapacağı dalış için geldiği Şanlıurfa'da, atık ürünlerden 3D yazıcılar aracılığıyla süs eşyası yapımı çalışmalarını inceledi.

Şahika Ercümen, kentteki programı kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yöresel Ara Sıcak Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.

Kadınlar tarafından üretilen içli köfte, semsek, mantı gibi ürünlerin yapılışı hakkında bilgi alan milli sporcu, ürünlerin tadına da baktı.

Daha sonra Şanlıurfa Teknokent Binası'nda bulunan Gazelle İnovasyon Girişimcilik ve Araştırma Programı (GİGAP) Atölyesi'ne geçen Şahika Ercümen, burada atık ürünlerden 3D yazıcılar aracılığıyla süs eşyası yapımı çalışmalarını inceledi, üretim süreci hakkında bilgiler aldı.

Şahika Ercümen, basın mensuplarına, Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini, kentin eşsiz lezzetlerinin tadına baktığını ve en iyi şekilde ağırlandığını söyledi.

Halfeti ilçesinde gerçekleştireceği "Sıfır Atık Dalışı"nın önemli olduğunu belirten milli sporcu, "Bu bölgede sıfır atık bilincini, projelerimizi daha fazla insana yayma amaçlı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının 'Sudaki Yaşam Savunucusu' olarak buradayım. Umarız dünyamız için sıfır atık bilincini oluşturduğumuzda hem doğamıza hem de ekonomimize bir katkımız olacak. Biz de bu bakış açısıyla farklı projelerde yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahika Ercümen, Birecik Barajı nedeniyle büyük bölümü su altında kalan Halfeti ilçesinde "Sıfır Atık Dalışı" gerçekleştirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu... DSÖ Genel Direktörüne koronavirüs şoku!
Dünya

Sosyal medyadan duyurdu... DSÖ Genel Direktörüne koronavirüs şoku!

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını açıkladı.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Afete kör festivallere bonkör! CHP’li Soyer çalgı çengi derdinde...
Siyaset

Afete kör festivallere bonkör! CHP’li Soyer çalgı çengi derdinde...

21 yıldan beri aralıksız bir şekilde İzmir’i yöneten CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları’nın 17 aktif fay hattının olduğu şehirde olası bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay