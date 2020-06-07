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Yerel

Sahibinin elinden kaçan boğa yakalamaya çalışanı yere serdi

Burdur’da sahibinin elinden kaçıp boğa sokak aralarında koşmaya başlayan boğa ortalığı birbirine kattı. Kaçan boğa, kendisini engellemek isteyen bir kişiyi de boynuz darbesiyle yere serdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:26:00 -
Sahibinin elinden kaçan boğa yakalamaya çalışanı yere serdi

Burdur'da sahibinin elinden kaçan boğa mahalleyi birbirine kattı. Sahibi ve mahalledekiler boğayı yakalamak için seferber oldu.

Bir boynuz darbesiyle yere serdi

Merkez Bağlar Mahallesi'nde bir boğa sahibinin elinden kaçarak sokak aralarında koşmaya başladı. Bir apartmanın bahçesine giren boğayı yakalamak için mahalleli seferber oldu. Boğa kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi boynuz darbesiyle yere serdi. İhbarla olay yerine gelen belediye görevlilerince iğne yapılarak sakinleştirilen boğa, daha sonra sahibi tarafından iple bağlanarak götürüldü.

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