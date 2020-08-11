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Aktüel

sahibinden.com mobil uygulaması Huawei Mobil Servisleri ile yenilendi

Huawei Harita ve Huawei konum servisleriyle geliştirilen uygulama, hızlı ve yüksek keskinlik derecesinde konum doğrulaması yapabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:42:25 -
sahibinden.com mobil uygulaması Huawei Mobil Servisleri ile yenilendi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, uygulama altyapısında Huawei Harita ve Huawei Konum Servisleri’ni kullanmaya başlayarak AppGallery Uygulama Mağazası’ndaki uygulamasını güncelledi.

Sahibinden.com açıklamasına göre, uygulamaya gelen güncellemeyle artık kullanıcılar, ilanlardaki konum bilgilerini ve haritaları Huawei Mobil Servisleri’nden faydalanarak görebiliyor.

Huawei Harita ve Huawei konum servisleriyle geliştirilen uygulama, hızlı ve yüksek keskinlik derecesinde konum doğrulaması yapabiliyor. İlk etapta bu iki servisle güncellenen uygulama, ilerleyen süreçlerde diğer Huawei Mobil Servisleri imkanlarını da kullanıcılara sunacak.

Açıklamaya göre, "Emlak, Vasıta, Alışveriş, İş Makineleri & Sanayi, Yedek Parça-Aksesuar-Donanım & Tuning, Hizmetler, İş İlanları, Hayvanlar Alemi, Özel Ders Verenler ve Yardımcı Arayanlar" olmak üzere toplam 10 kategoride aylık 62 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak ürün ve servislerini artık eksiksiz olarak AppGallery kullanıcılarına da sunmaya başladı.

Tüm Android işletim sistemli cihazlara açık olan AppGallery uygulama mağazası, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimiyle arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence gibi etkinlikleri içeren 18 kategoride uygulama bölümüne sahip. Kullanıcılar, bulamadığı bir uygulamanın adını "İstek Listesine" gönderebiliyor.

Bu uygulama AppGallery’de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

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