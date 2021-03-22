Sahibinden satılık müstakil ev fiyatları | Evler ne kadar? Satılık bahçeli ev fiyatları

Sahibinden satılık müstakil ev fiyatları haber. Koronavirüs (Kovid-19) salgının nedeniyle insanlar şehirlerden uzaklaşıp daha sakin yerleşim yerlerini tercih ederken müstakil ev başta olmak üzere bahçeli konut ve villa kiralarında yüzde 35'e varan oranda artışa neden oldu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme AŞ Özel Projeler Departmanı Kıdemli Değerleme Uzmanı Duygu Yılmaz, Bahçeli konut tiplerine örnek olarak villa yapılarının gündemde olduğunu ifade etti. Yılmaz, özellikle İstanbul’da yaşanan talep artışına dikkat çekerek, “Kent içi site örneklerinin yoğun bulunduğu bölgeler baz alındığında Ulus, Etiler, Bebek ve Çengelköy gibi semtlerin ön plana çıktığını kaydeden Yılmaz, 'Bu tür konut projelerindeki ortak paydalar arasında; şehir merkezinde yer almaları, ulaşım problemlerinin olmaması, alt yapının düzgün işliyor olması, sosyal çevre imkanlarının daha etkin olması gibi özellikler sayılabilir.” dedi.

En çok ev satışları nerede?

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Talep edilen kira fiyatlarındaki artış oranına bakıldığında ise; Avrupa yakasında yaklaşık yüzde 25 ile 35 arasında, Anadolu yakasında ise yaklaşık yüzde 15 ile 25 aralıkta bir oranda artış yaşandığı görülüyor. Bu durum da yine satılık villa arayışından ziyade kiralık villa arayışının daha fazla olduğuna işaret ediyor.”

Sahibinden satılık müstakil ev fiyatları

Sahibinden satılık müstakil ev fiyatlarına bakıldığında Sakarya’da denize yakınlığı, ulaşım alanların yakınlığı başta olmak üzere fiyatlarda değişiklik söz konusu. Sakarya’da müstakil evler 550 TL’den başlıyor 950 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Sahibinden satılık müstakil ev Marmaraereğlisi

Tekirdağ Marmara Ereğlis’nde satılık müstakil ev fiyatları da yine koronadan kaçan ve daha sakin yer olan Marmara Ereğlisi’ni tercih etmek isteyenlerce merak ediliyor. Sahibinden satılık müstakil ev fiyatları Marmaraereğlisi’nde 10-20 yıllık müstakil evler 360 bin TL’den başlarken, sıfır müstakil satılık evler ise evin büyüklüğüne göre, konumuna göre 450-650 bin TL arasında değişiyor.

Sahibinden satılık müstakil ev Silivri

Silivri de yine müstakil ev almak isteyenlerin uğrak yerleri arasında yer almakta. İstanbul merkezine nispeten daha sakin olan Silivri’de koronadan sonra satılık müstakil evler, satılık evler, satılık daire fiyatlarında çok ciddi yükselişler söz konusu oldu. Silivri’de müstakil ev fiyatları da yine evin konumuna göre, büyüklüğüne göre, denize ve ulaşımda ana yollara uzaklığa göre değişmekte. Sahibinden satılık müstakil ev Silivri de fiyatlar 500 bin TL’den başlıyor 2 milyona kadar çıkıyor.