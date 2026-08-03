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Görenler hayran kalıyor! 1500 metre rakımda saklı cennet

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Görenler hayran kalıyor! 1500 metre rakımda saklı cennet

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Balıklı Yaylası’nda bulunan Balıklıgöl, çam ormanları, rengarenk çiçekleri ve sisli manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

#1
Foto - Görenler hayran kalıyor! 1500 metre rakımda saklı cennet

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde şehir merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Balıklıgöl, sakin atmosferiyle Karadeniz’in dikkat çeken rotalarından biri haline geldi.

#2
Foto - Görenler hayran kalıyor! 1500 metre rakımda saklı cennet

Göl, özellikle Arap turistlerden yoğun ilgi görüyor. Balıklıgöl, fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Göl çevresini saran çam ormanları ve rengârenk çiçekler ziyaretçilere eşsiz bir doğa manzarası sunarken, bölge dinlenmek ve piknik yapmak isteyenlerin de tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.

#3
Foto - Görenler hayran kalıyor! 1500 metre rakımda saklı cennet

1996 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) ile bölge halkının iş birliğiyle oluşturulan yapay göl, aradan geçen yıllarda doğal görünümüyle çevreyle bütünleşti. Trabzon şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Balıklıgöl, sakin atmosferi ve doğal güzelliğiyle Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen turizm noktalarından biri haline geldi.

#4
Foto - Görenler hayran kalıyor! 1500 metre rakımda saklı cennet

Göl kenarındaki işletmede çalışan Adem Şahinkaya, Balıklı Göl'e Arap turistlerin yoğun ilgisi olduğunu belirterek "Bu sene ziyaretçilerimiz daha yoğun. Gölümüz çok fazla bilinmiyor. Son zamanlarda sosyal medyada reklamlarımız var. Bunları gören insanların da ilgisi ve talebi çok oluyor. Gelen Arap turistler burayı çok beğeniyor. Çünkü bu atmosfer ve bu doğa onlara çok farklı geliyor, çok da seviyorlar. Biz bu sise ve dumana alışık olduğumuz için onlar için çok farklı bir ortam oluyor. Burayı gördüklerinde çok memnun kalıyorlar. Gölümüz, 32 yıl önce köylülerimiz, dedelerimiz ve amcalarımız tarafından yapıldı. Balıklı Göl ismi de buradan geliyor. Bu yaylanın ezelden beri adı Balıklı Yaylası'dır. Burada kırmızı benekli alabalık vardır. Hava güzel olduğu zaman balıklar net bir şekilde görülebiliyor" dedi.

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Foto - Görenler hayran kalıyor! 1500 metre rakımda saklı cennet

Çevre sakinlerinden Cengiz Gedikli ise gölün yapay bir göl olduğunu belirterek "Buranın ismi Balıklı Yaylası. Sonradan göl oluşturulunca ismini buradan alıyor. Yapay bir göldür, doğal değildir. Buranın doğal balığı ise kırmızı benekli alabalıktır" diye konuştu.

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