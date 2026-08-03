Karabük'te yıllar sonra muhteşem dönüş! Dede Yaylası Şenlikleri coşkuyla gerçekleşti!

Karabük Belediyesi ile Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde Dede Yaylası'nda düzenlenen programa AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Anadolu'nun manevi önderlerinin bu toprakların vatan olmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, Bahaddin Gazi'nin irfan ve hikmetinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Milletvekili Ali Keskinkılıç ise toplumların ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsurun manevi değerler olduğuna dikkat çekerek, "Bahaddin Gazi Hazretlerinin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkıyor, Karabük'ün daha güçlü ve daha yaşanabilir bir şehir olması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.