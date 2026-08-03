O ilimizde korku dolu anlar! Alevler 4 saatte söndürüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır Çınar'da kara yolu kenarındaki arazide çıkan anız yangını, gece boyunca etkili oldu. Bölgeyi aydınlatan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar ilçesi mevkisinde çıkan anız yangını paniğe yol açtı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar ilçesi mevkisinde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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