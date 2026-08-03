Karadeniz usulü Formula 1! Rize'de tahta arabalar kırana kırana yarıştı!
Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bu yıl 16’ıncısı düzenlenen geleneksel Formulaz Tahta Araba Yarışları yine adrenalin ve eğlence dolu anlara sahne oldu.
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Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bu yıl 16’ıncısı düzenlenen geleneksel Formulaz Tahta Araba Yarışları yine adrenalin ve eğlence dolu anlara sahne oldu.
Yöre kültürünü yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde kıyasıya mücadelelere ve renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Rize'de bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Formulaz Tahta Araba Yarışları, heyecan dolu ve renkli görüntülere sahne oldu.
Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 16. Formulaz Tahta Araba Yarışları, yine adrenalin dolu ve renkli görüntülere sahne oldu. Yöre kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlik, bu sene de yüzlerce izleyiciyi pist kenarına topladı. Hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışta, katılımcılar kendi tasarladıkları ve tamamen ahşaptan üretilen motorsuz tahta arabalarıyla yokuş aşağı hız rekorları kırdı. Direksiyon hakimiyetini sağlamanın ve fren yapmanın ustalık gerektirdiği parkurda, yarışmacıların kıl çorap ve "kara lastik" ayakkabılarla mücadele etmesi renkli anlar oluşturdu.
Hızın ve Karadeniz zekasının birleştiği yarışlarda, keskin virajları alamayan bazı tahta arabalar devrildi. Yürekleri ağza getiren ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan kazalarda yaralanan olmadı.
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