Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne kadar? İkinci el araç fiyatları zamlanacak mı? 2. el araba fiyatı ne kadar?

Araç satışlarında getirilen taksit imkanı sayesinde sıfır araçlara talep yoğunluğu söz konusu. Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliğe göre, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay taksit uygulanacak.

2.el araç fiyatları ne kadar?

Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan önemli açıklamalarda bulundu. Özkan tarafından yapılan açıklamalarda, önümüzdeki ay ikinci el arabalara zam gelebileceğinin altı çizildi. Türkiye’de hem dolar fiyatlarının yükselmesi hem de çip krizi nedeniyle ikinci el araçların fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, önümüzdeki ay fiyatların yükselebileceğini söyledi. Özkan açıklamasında, “Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var. Önümüzdeki ay itibariyle ikinci el uzun süredir zam yapılmadığı için yüzde 5 ila 10 arası zam yapılır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

2. el araba fiyatları ne zaman düşer?

Özkan, “Bahar da geldi. Kışı bir şekilde atlattık ama herkes şimdi tatile, memleketine gitmek isteyecek bu da araba ihtiyacını artıracak. Yüzde 30 ila 50 artar diyemiyoruz çünkü henüz onu gösterecek bir göstergemiz yok. Satmak isteyenler şu an satarsa zarar edebilirler. Nisan-Mayıs gibi fiyatlar çok daha yerine gelecektir” dedi.