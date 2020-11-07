Şahbaz: İslamofobi Avrupa’yı da vurur

Hasan Eğrigöz Ankara

Avrupa’da artan islamofobinin Batı’yı çıkmaz bir yola sokacağını belirten Şahbaz, şunları dile getirdi: “Avrupa’da islamofobi gerçekten sadece Müslümanlar için değil, Avrupa’nın istikrarı ve güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Avrupalılar bunun farkına varsalar da, bu yol çıkmaz bir yol. Sadece Müslümanların değil kendi içlerindeki vicdan sahibi insanların da rahatsız olduğunun farkındayız. Türkiye’nin yumuşak güçleri var. TİKA’mız var, Yunus Emre Kültür Merkezlerimiz var, YTB’miz var. Bunların yapmış olduğu etkinlikler var Avrupa’nın içerisinde. Ve bunlar bu çalışmalarını akademik çalışmalarla, bilim insanlarıyla o ülkenin aydınlarıyla, sanatçılarıyla yürütüyorlar. Daha da yürütmeleri lazım ki terör ve İslamı, terör ve Müslümanı yan yana getirmemeleri gerektiğinin farkına vardırmamız lazım. Elimizden geldikçe kendimizi doğru ifade etmemiz lazım.”

Macaristan olumlu

Macaristan’da Müslümanlara yönelik olumsuz bir girişim ve ırkçılıkta bulunulmadığını vurgulayan Şahbaz, şöyle devam etti: “Macaristan’da, hukuk sürecinde İslam merkezi, İslami faaliyetler normal bir şekilde sürdürülmektedir. Macaristan’da gündem oluşturan herhangi bir olumsuz duyum almadık ve yaşamadık. Macaristan bu konuda dost bir ülke, kardeş bir ülke. İslamofobik vakaların, programlı ve düzenli şekilde takipçisiyiz.”