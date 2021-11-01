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Spor Sahaya inen öfkeli taraftarlar VAR sistemini parçaladı
Spor

Sahaya inen öfkeli taraftarlar VAR sistemini parçaladı

Gremio'nun sahasında Palmeiras'a 3-1 yenildiği maçın ardından terör estiren taraftar VAR sistemini parçaladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 04:37:00 -

Brezilya Serie A'da oynanan Gremio- Palmeiras maçının ardından ortalık savaş alanına döndü. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden ev sahibi takımda taraftarlar sahaya girerek terör estirdi.

Polis ve taraftar çatıştı

Ev sahibi Gremio'nun taraftarları maçtan sonra sahaya girerek Video Hakem Sistemi'ni parçaladı. Saha içindeki malzemelere zarar veren taraftarlar, polisle de çatıştı. Öte yandan karşılaşma konuk ekip Palmeiras'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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