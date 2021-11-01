Sahaya inen öfkeli taraftarlar VAR sistemini parçaladı
Gremio'nun sahasında Palmeiras'a 3-1 yenildiği maçın ardından terör estiren taraftar VAR sistemini parçaladı.
Brezilya Serie A'da oynanan Gremio- Palmeiras maçının ardından ortalık savaş alanına döndü. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden ev sahibi takımda taraftarlar sahaya girerek terör estirdi.
Polis ve taraftar çatıştı
Ev sahibi Gremio'nun taraftarları maçtan sonra sahaya girerek Video Hakem Sistemi'ni parçaladı. Saha içindeki malzemelere zarar veren taraftarlar, polisle de çatıştı. Öte yandan karşılaşma konuk ekip Palmeiras'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.