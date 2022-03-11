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Spor Sahasında yenilmeyen Lider, hata yapmak istemiyor!
Spor

Sahasında yenilmeyen Lider, hata yapmak istemiyor!

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da sürprize yer yok. Bordo-mavililer, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 12:18:00 -
Sahasında yenilmeyen Lider, hata yapmak istemiyor!

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da sürprize yer yok. Bordo-mavililer, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında, hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmada yarın saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek.

Ligde 67 puanla lider konumda olan bordo-mavililer, teknik direktör değişikliğine giden rakibi karşısında sürprize yer vermek istemiyor.

Evinde 20 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 20 maçı kaybetmedi. Bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu müsabakadan sonra evinde yenilmedi.

Söz konusu dönemde Karadeniz ekibi 14 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, ayrıca bu sezon sahasında yenilgi almayan tek takım olma unvanını da sürdürme peşinde.

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