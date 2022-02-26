Şahan'dan 'Ben de ülke yönetebilirim' iması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eskiden komedyen olduğunu hatırlatan bazı vatandaşlar, ülke yönetiminin bir komedyenin elinde olmasının, savaş gibi sonuçlar doğurabileceğini savuranak ilginç yorumlar yaptı.

Bu yorumlardan Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi komedyenler de nasibini aldı.

Savaşı Putin'den değil, Zelensky'den bilen sosyal medya kullanıcılarına cevap veren CHP yandaşı Şahan Gökbakar, "Ben de ülke yönetebilirim" imasında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökbakar şunları yazdı:

Bana ve diğer komedyenlere "işte komedyen ükeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma" diye yorum yazanlar; o ülkeyi "komedyen" Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı?