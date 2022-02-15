Şahan Gökbakar'dan Habertürk'e Muharrem Sarıkaya çıkışı!

Mesleği komedyenlikten başka her işle meşgul olan Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından Muharrem Sarıkaya'nın yazılarına tekrar başlamasına sitem ederek 'Bozuk saat bu kez doğruyu gösterdi' dedirtti.

Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği canlı yayın esnasında İHA muhabirine tokat atmıştı. Olay görüntülerin ortaya çıkmasından bu yana Habertürk'te yazı yazmayan Muharrem Sarıkaya yazılarıyla Habertürk'e geri döndü.

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Şahan Gökbakar, "Kendisine yardım etmeye çalışan kameraman kardeşimize, belediye başkanı hanımın ve oradaki diğer insanların gözü önünde şiddet uygulayan, yaptığı rezaleti herkesin gördüğü Muharrem Sarıkaya'yı tekrar yazar kadrosuna katan @Haberturk ve yöneticilerini kınıyorum!" sözleriyle sitem etti.