Şahan Gökbakar 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'nu yerin dibine soktu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerinden tartışılmalar devam ediyor. Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren İmamoğlu, yandaşları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklayan başta Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler sosyal medya paylaşımlarıyla İmamoğlu'na demediğini bırakmadı.

Parmak sallayıp 'akıllı olun' dedi

Yaşanılanların ardından açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren isimlere rest çekerek, "Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum" dedi. İBB Başkanı, yaptığı yeni açıklamada ise "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil." sözleriyle çıkıştı. İmamoğlu, açıklamasının devamında eleştiride bulunanlara uyarıda bulunarak, "Anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları, akıllı olmaya davet ediyorum." dedi.

Şahan Gökbakar'dan İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu'nun yeni açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan, en büyük destekçilerinden Şahan Gökbakar, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü..." dedi.

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... "herkes konuşacak, konuşacağız" diyorken, "vız gelir tiris gider, hiç umrumda degil" e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi???