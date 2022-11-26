Şahan Gökbakar Konya'daki vahşetten siyasi rant devşirmeye çalıştı!

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Konya Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet görüntüsündeki iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak köpeğini başına kürekle defalarca vurmak sureti ile katleden canilere karşı topyekün tepki sesi yükselirken, olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm Türkiye’ye örnek olduğumuz bir konuda yaşanan münferit olay üzüntümüzü artırmıştır. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız, önlemleri artıracağız." dedi.

Başkan Altay: Hukuki süreci de takip edeceğiz

İlk mesajında hadisenin münferit olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, daha sonra zanlıların tutuklandığını da Twitter hesabından duyurarak, "Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı. Yargının gereken cezayı vereceğine inanıyorum. Hukuki süreci de takip edeceğiz." mesajı verdi.

Haksız ithamı ile iktidarı hedef aldı!

Yaşanan elim hadiseyi siyasi propaganda aracına çeviren Şahan Gökbakar, tepki çeken ifadeler kullandı.

Münferit olay üzerinden, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı, Altay üzerinden de AK Parti iktidarını hedef alan Şahan Gökbakar, hassas bir konuda toplumu provoke ederek, şu ifadeleri kullandı:

O köpekleri kafasını kürekle ezerek öldüren kişiler bunu bireysel mi yapmış. Bırakın Allah aşkına. İyi alıştınız sorgulamayan, soru sormayan topluma. Resmen bilinçli bir katliam yapılıyor. O cellatlara bu emri veren herkes çıkacak ortaya ve görevden alınacak!