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Gündem Şahan Gökbakar Çetiner Çetin'in İngilizcesi ile dalga geçti
Gündem

Şahan Gökbakar Çetiner Çetin'in İngilizcesi ile dalga geçti

HaberTürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in Ukrayna'da yaptığı bir röportaj sırasında İngilizce konuşamaması sosyal medyada gündem oldu. Çetin'in o anlarını Şahan Gökbakar tiye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 12:34:00 - 2022-03-05 12:40:35

Oyuncu Şahan Gökbakar, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalıyla yaptığı röportajdaki İngilizcesi nedeniyle gündem olan HaberTürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'i tiye altı. 

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalıyla İngilizce röportaj yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Çetin'in karşısındaki Ukraynalının kendisini anlayacak kadar İngilizcesi olmadığını söylediği anları videosuna taşıyan Şahan Gökbakar, bir video çekti ve sosyal medyada paylaştı.

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