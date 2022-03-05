Şahan Gökbakar Çetiner Çetin'in İngilizcesi ile dalga geçti

Oyuncu Şahan Gökbakar, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalıyla yaptığı röportajdaki İngilizcesi nedeniyle gündem olan HaberTürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'i tiye altı.

Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalıyla İngilizce röportaj yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Çetin'in karşısındaki Ukraynalının kendisini anlayacak kadar İngilizcesi olmadığını söylediği anları videosuna taşıyan Şahan Gökbakar, bir video çekti ve sosyal medyada paylaştı.