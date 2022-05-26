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Medya Şahan Gökbakar ahlaksızlıktan yana saf tuttu! 'Gençlerin ahlakını kontrol etmek sizin işiniz mi?'
Medya

Şahan Gökbakar ahlaksızlıktan yana saf tuttu! 'Gençlerin ahlakını kontrol etmek sizin işiniz mi?'

Uzun süredir paylaşım yaptığı "ekonomi" alanının dışına çıkan komedyen Şahan Gökbakar, Melek Mosso konserinin iptal edilmesine ilişkin mesajında ahlaksızlıktan yana saf tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 21:19:00 - 2022-05-26 21:27:14
Şahan Gökbakar ahlaksızlıktan yana saf tuttu! 'Gençlerin ahlakını kontrol etmek sizin işiniz mi?'

 Yeniakit.com.tr 

Melek Mosso'nun, Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran’da düzenleyeceği konserin iptal edilmesinden sonra paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, gençlerin ahlaksız yaşam tarzına özendirilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Ahlaksızlığı "özgürlük" kisvesi altında pazarlayanlardan birisi de Gökbakar oldu.

"Melek Mosso ya yapılan şeyin karşısında sessiz kalmıyorum ve valiliğin aldığı bu kararı kabul etmiyorum." diyen Gökbakar, "Gençlerin ahlakını kontrol etmek sizin işiniz mi? Rahat bırakın artık gençleri. Bırakın herkes isteği gibi yaşasın." ifadeleri ile valiliği hedef aldı.

'Açmak istiyorsanız açın' kepazeliği!

Melek Mosso, sahne aldığı bir konserinde, gençlere şöyle seslenmişti:

Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun.

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