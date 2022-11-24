Sahada yenemediler, masabaşında düğmeye bastılar!

2022 Dünya Kupası alınan sürpriz sonuçlarla hız kesmeden devam ediyor. Dev organizasyonun herkesi şaşırtan sonuçlarından biri de Arjantin Suudi Arabistan maçında alınırken, Arjantin 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın yankıları sürerken Arjantin'in Martinez ile kaydettiği golde ciddi bir hata yapıldığı ortaya çıktı.

Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ilk maçlarla sürüyor. Messi'nin 'Katıldığım son Dünya Kupası' dediği dev organizasyonda C Grubu'nda Arabistan ile karşılaşan Arjantin, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken herkesi şaşkına çevirmişti.

Alınan bu sonuç Suudi Arabistan cephesini oldukça sevindirirken, Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisini bozan Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Kral Selman'ın onayıyla çarşamba gününü ulusal tatil günü ilan etmişti.

Son olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde Brezilya'ya 2-0 mağlup olan Arjantin büyük bir hezimet yaşarken, Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düşürecek bir hatanın yapıldığı ortaya çıktı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle öne geçen Arjantin'in 3 golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Mücadelede Arjantin öndeyken Lautaro Martinez'in attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde skandal bir gerçek ortaya çıktı.



Yarı otomatik ofsayt sisteminin pozisyonda son adam konumunda bulunan Suudi Arabistan sol bekini yakalayamadığı ve ofsayt çizgisini yanlış futbolcu üzerinden çektiği görüldü.





Yapılan bu hata sonrası FIFA'nın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.