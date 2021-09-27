Saha’da yaptığı hareket infiale neden oldu
İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanan İtalyan derbisinde Lazio, sahasında Roma'yı 3-2 mağlup etti. Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'nun tribünlere yaptığı hareket damga vurdu.
Jose Mourinho'yla sezona iyi bir başlangıç yapan Roma, İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmayı kazanırken maça Zaniolo'nun yaptığı hareket damga vurdu. Oyundan alınırken Lazio tribünlerinden tepki gören İtalyan futbolcu, taraftarlara iğrenç bir şekilde cevap verdi. Bu hareketin üzerine Lazio tribünlerinde gerilim artarken, Zaniolo'ya daha yüksek sesle tepki gösterildi.