  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Sahada ipler koptu! Caner Erkin’e ağır fatura!
Spor

Sahada ipler koptu! Caner Erkin’e ağır fatura!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sahada ipler koptu! Caner Erkin’e ağır fatura!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sakaryaspor’un tecrübeli sol beki Caner Erkin hakkında verdiği kararla gündeme oturdu. Disiplin sınırlarını aşan davranışları nedeniyle Erkin’e 5 maç men cezası uygulanmasına hükmedildi. Karar, hem kulüp camiasında hem de futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

PFDK, Sakaryaspor forması giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin’e 5 maç men cezası verdi.

1’nci ligin 15’nci haftasında oynanan Sakaryaspor-Ümraniyespor maçının 52’nci dakikasında kırmızı kart gören Caner Erkin’in cezası belli oldu. Erkin, 5 müsabakadan men ve 67 bin TL para cezasına çarptırıldı.

 

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle denildi:

“Müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 5 resmi müsabakadan men ve 67.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” (DHA)

Rayyan Baniya'dan kötü haber! Trabzonsporlu futbolcu ameliyat masasına yatıyor
Rayyan Baniya'dan kötü haber! Trabzonsporlu futbolcu ameliyat masasına yatıyor

Spor

Rayyan Baniya'dan kötü haber! Trabzonsporlu futbolcu ameliyat masasına yatıyor

Galatasaray ile Samsunspor 65. kez karşılaşacak
Galatasaray ile Samsunspor 65. kez karşılaşacak

Spor

Galatasaray ile Samsunspor 65. kez karşılaşacak

Dünya Kupası kura çekiminde sporun "efsane" isimleri yer alacak
Dünya Kupası kura çekiminde sporun "efsane" isimleri yer alacak

Spor

Dünya Kupası kura çekiminde sporun "efsane" isimleri yer alacak

Galatasaray, Samsunspor maçına hazır
Galatasaray, Samsunspor maçına hazır

Spor

Galatasaray, Samsunspor maçına hazır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23