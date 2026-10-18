Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı isimli eserin 4. baskısı çıktı

Salih Mirzabeyoğlu’nun, sahâbîlerin Allah Resûlü’ne nisbetle taşıdığı mânâyı, İslâm’ın sonraki nesillere intikalindeki yerlerini ve ümmet içindeki temel rollerini ele aldığı “Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı” isimli eseri, İbda Yayınları tarafından 4. baskısıyla yeniden okuyucuyla buluştu.

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun, sahâbîlerin İslâm’daki yerini ve Allah Resûlü’ne nisbetle taşıdıkları mânâyı ele aldığı “Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı” isimli eseri, İBDA Yayınları tarafından 4. baskısıyla okuyucuyla buluştu.

Mirzabeyoğlu eserinde, bilindiği zannedilen “sahâbî” vasfını yeniden ele alıyor ve sahâbîlerin rolü ile mânâsının aslına uygun biçimde anlaşılmasını İslâm anlayışı bakımından temel bir mesele olarak ortaya koyuyor.

Eserde sahâbîler, yalnızca İslâm’ın ilk yıllarında yaşamış, büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklar göstermiş tarihî şahsiyetler olarak ele alınmıyor. Mirzabeyoğlu, onları “ümmetin temel taşı ve temel yapısı” olarak değerlendirirken, sahâbî vasfını Allah Resûlü ile kurulan doğrudan nisbet içerisinde açıklıyor. Bu çerçevede sahâbîlerin Allah Resûlü etrafında meydana gelen “topluluk hakikati” içindeki yerini, birbirleriyle ve sonraki Müslüman nesillerle irtibatını inceliyor.

Kitabın merkezindeki meselelerden biri de Kur’an, hadis ve sünnetin sonraki nesillere sahâbîler vasıtasıyla ulaşmış olması. Vahyin ilk muhatapları olan sahâbîler, Allah Resûlü’nün sözlerini, fiillerini ve yaşayışını doğrudan görmüş, Kur’an’ın inişine şahit olmuş ve İslâm’ın hayata tatbikinin ilk örneklerini ortaya koymuş bir nesil olarak değerlendiriliyor. Kur’an ayetlerinin onların hayatı içerisinde nazil olması ve sahâbîlerin doğrudan Allah Resûlü’nün terbiyesinden geçmesi, eserde onların erişilmez mevkiinin başlıca dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Mirzabeyoğlu, sahâbî meselesini aynı zamanda Allah Resûlü’nü doğru tanımanın usûlü bakımından ele alıyor. Sahâbîlerin Allah Resûlü’nden bağımsız değerlendirilemeyeceğini, onların kıymetlerinin O’na olan nisbetlerinden geldiğini gösterirken, sahâbîlerin herhangi bir kısmını dışlayan veya onların İslâm’daki mevkiini sarsmaya yönelen anlayışların neticelerini de tahlil ediyor. Bu yönüyle eser, sahâbîleri anlatan klasik bir tarih veya menkıbe kitabının ötesinde, İslâm’ın nasıl anlaşılması gerektiğine dair temel bir fikir meselesini işliyor.

“Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı”, sahâbî vasfını hiç bilinmiyormuşçasına yeniden okumaya çağırırken, onların rolü ve mânâsının anlaşılmasını İslâm’ın bütünlüğü içerisinde konumlandırıyor. Eserin takdiminde ifade edildiği üzere mesele, sahâbîlerin gerçek mânâlarıyla anlaşılması üzerinden “İslâm’ın bütün haşmetiyle görünmesi dâvâsı”na bağlanıyor.

4. baskısıyla yeniden okuyucuya sunulan eser, İbda fikriyatının sahâbî, sünnet, hadis, ümmet ve Allah Resûlü’ne bağlılık meselelerini bir bütün halinde ele aldığı temel eserlerden biri olma vasfını taşıyor.