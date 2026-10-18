Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?
Kış aylarında sıkça duyduğumuz “Üşütmüşsün, hasta olacaksın!” sözü ne kadar doğru? Grip ve nezlenin asıl sebebi soğuk hava mı, yoksa virüsler mi? Bilimsel gerçekler, sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Kış aylarında sıkça duyduğumuz “Üşütmüşsün, hasta olacaksın!” sözü ne kadar doğru? Grip ve nezlenin asıl sebebi soğuk hava mı, yoksa virüsler mi? Bilimsel gerçekler, sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor.