Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Hastalığın asıl sorumlusu virüsler Grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına virüsler neden olur. Grip, influenza virüslerinin yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. Soğuk algınlığına ise çoğunlukla rinovirüsler başta olmak üzere farklı virüsler yol açar. Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, yetersiz havalandırma ve insanların birbirine yakın bulunması, virüslerin yayılmasını kolaylaştırabilir. Soğuk ve kuru hava da bazı virüslerin yayılımını ve solunum yollarının doğal savunma mekanizmalarını etkileyebilir. Dolayısıyla soğuk hava tek başına grip oluşturmasa da kış koşulları enfeksiyon riskini artırabilir.