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Sağlık
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Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

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Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Kış aylarında sıkça duyduğumuz “Üşütmüşsün, hasta olacaksın!” sözü ne kadar doğru? Grip ve nezlenin asıl sebebi soğuk hava mı, yoksa virüsler mi? Bilimsel gerçekler, sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Kış aylarında sıkça duyduğumuz “Üşütmüşsün, hasta olacaksın!” sözü ne kadar doğru? Grip ve nezlenin asıl sebebi soğuk hava mı, yoksa virüsler mi? Bilimsel gerçekler, sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor.

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#1
Foto - Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Havalar soğumaya, geceler uzamaya başladı. Kış mevsimiyle birlikte öksürük, hapşırık, burun akıntısı ve grip şikâyetleri de artıyor. Peki, gerçekten soğuk hava mı hasta ediyor, yoksa hastalıkların asıl sorumlusu virüsler mi?

#2
Foto - Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Hastalığın asıl sorumlusu virüsler Grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına virüsler neden olur. Grip, influenza virüslerinin yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. Soğuk algınlığına ise çoğunlukla rinovirüsler başta olmak üzere farklı virüsler yol açar. Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, yetersiz havalandırma ve insanların birbirine yakın bulunması, virüslerin yayılmasını kolaylaştırabilir. Soğuk ve kuru hava da bazı virüslerin yayılımını ve solunum yollarının doğal savunma mekanizmalarını etkileyebilir. Dolayısıyla soğuk hava tek başına grip oluşturmasa da kış koşulları enfeksiyon riskini artırabilir.

#3
Foto - Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Islak saçla dışarı çıkmak hasta eder mi? Toplumda yaygın olan inanışlardan biri, ıslak saçla dışarı çıkmanın doğrudan nezleye veya gribe neden olduğudur. Oysa bu hastalıkların oluşması için hastalığa yol açan virüslerle karşılaşmak gerekir. Bununla birlikte, soğukta uzun süre kalmak vücudun ısı dengesini bozabilir. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunanların soğuk havaya karşı tedbirli olması önemlidir.

#4
Foto - Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Grip ile soğuk algınlığı arasındaki fark Soğuk algınlığında burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı daha belirgin olabilir. Grip ise çoğu zaman aniden başlayan ateş, kas ağrısı, baş ağrısı ve belirgin halsizlikle kendini gösterir. Ancak belirtiler her zaman kesin tanı koymaya yetmez. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı veya ciddi sıvı kaybı gibi durumlarda gecikmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Özellikle risk grubundaki kişilerin belirtileri hafife almaması gerekir.

#5
Foto - Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Kış hastalıklarından nasıl korunabiliriz? Sağlığımızı korumak için bazı basit önlemleri alışkanlık hâline getirmeliyiz: Ellerimizi düzenli yıkamalı, kapalı alanları havalandırmalıyız. Öksürürken ve hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu kapatmalıyız. Dengeli beslenmeli, yeterince uyumalı ve sıvı tüketmeliyiz. Hava koşullarına uygun giyinmeli, uzun süre aşırı soğuğa maruz kalmamalıyız. Özellikle risk grubundakiler, grip aşısının kendileri için uygunluğunu hekimlerine danışmalıdır. Unutulmamalıdır ki antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir. Bu nedenle hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmamalıdır.

#6
Foto - Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Sağlık nimetine sahip çıkmak Mevsimlerin değişmesi, sonbaharın renkleri ve kışın kendine özgü güzellikleri, üzerinde düşünmemiz gereken ilahî nimetlerdir. Her mevsimde tabiatın yeniden şekillenişini görmek, Allah’ın yaratışındaki ölçüyü ve hikmeti hatırlatır. Ancak bu nimetlerden faydalanırken bedenimizi korumak da sorumluluğumuzdur.

#7
Foto - Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Yüce Allah şöyle buyurur: “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” (Bakara, 2/195) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez: Sağlık ve boş vakit.” (Buhârî, Rikāk, 1)

#8
Foto - Herkes yanlış biliyor: Soğuk Hava mı Hasta Eder, Virüsler mi?

Sağlık, kıymeti bilinmesi gereken büyük bir emanettir. Dinimiz bize yalnızca nimetleri hatırlamayı değil, onları korumak için tedbir almayı da öğretir. Unutmayalım: Soğuktan korunmak, hastalıklara karşı bilinçli davranmak ve sağlığımıza sahip çıkmak, bize emanet edilen bedene karşı sorumluluğumuzun bir parçasıdır.

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Yorumlar

ata

yapay zeka mı yazdı ama yalan yanlış bir şey. soğuk, sıcak gibi fiziksel etkiler birer travmadır. lütfen yapmayın. yanlış bilgilerle donatmayın. virüsler, bakteriler, mantarlar her zaman her yerde az çok vardır. travmanın vücutta bir etkisi vardır. enflamasyon. yani iltihap, yani dokunun zarar görüp reaksiyon göstermesi.... uzun mevzunun kısası bu. travma hooop cevap yani hastalık....
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