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Ekonomi Saha Expo Kasımda başlayacak
Ekonomi

Saha Expo Kasımda başlayacak

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayi üretimindeki yerlilik oranlarının arttırılması için başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi’nin en büyük destekçisi SAHA İstanbul, Türkiye’nin savunma gücünü SAHA EXPO ile sanal dünyaya taşıyacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:17:00 -
Saha Expo Kasımda başlayacak

SAHA İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk 3 boyutlu Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA EXPO, 9 Kasım 2020-9 Nisan 2021’de gerçekleştirilecek. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarın, ilk haftası karşılıklı video konferanslara açık olacak şekilde, 300’ün üzerinde katılımcı ile online olarak yapılacağını belirtti. Ayrıca fuarın, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sektör profesyonelinin buluştuğu bir fuar olacağını söyledi.

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