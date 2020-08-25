Sağlıkta ve hastalıkta şifa kaynağı! Lor peyniri…

Zayıflamak için diyet yapanlara Lor peynirini öneren uzman, yağ doygunluğunun da düşük olduğunu belirtti.

Serum proteinlerinin üstünde duran uzman, bunun diğer süt ürünlerde olmadığını lor peynirinin bu durumda zengin içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Hareketsiz geçen ev yaşamı nedeniyle kilo alma riski arttı ve birçok kişi kilolarından kurtulmak için çeşitli sebepler aramaya başladı.

Diğer peynirler ile karşılaştırıldığında Lor peyniri, hem diyete uygun olması hem de düşük yağ oranı nedeniyle herkesin gözdesi konumuna geldi. Ayrıca besleyici içeriği ile, 7’den 70’e tercih ediliyor.

Bağışıklık sistemine etkisinden bahseden Garipağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Güçlü bir bağışıklık sisteminin nezleden kansere kadar birçok sağlık sorununu önlediği biliniyor. Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Lor peynirinin bağışıklık sistemine büyük katkısı olduğu için özellikle yenmesi gerekiyor. Çünkü peynir altı suyundan üretilen lor peyniri, ‘whey protein’ olarak da adlandırılan biyolojik değeri yüksek, sindirimi kolay serum proteinlerini içerir, riboflavin ve B12 vitaminleri bakımından da zengindir. Bu özellikleriyle lor peyniri, başta bağışıklık sisteminin korunması ve kas yapımı olmak üzere vücut için önemli işlevlere sahip. Lor peyniri, protein içeriği nedeniyle bebekler ve yaşlılar, düşük sodyum içeriği nedeniyle tansiyon hastaları, düşük yağ içeriği nedeniyle zayıflama diyeti yapan bireyler, kas yapımı konusunda da sporcular için ideal bir besindir. Mide rahatsızlıklarında öncelikli tercih edilen lor peyniri, kansere karşı da koruyucudur. Vücut sağlığı üzerine sayısız faydaları olan lor, sofralardan eksik edilmemelidir.