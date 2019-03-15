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Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Kırıkkale’de obezite hastalarının sağlıklı zayıflamaları için hastanede uygulanan seansların yanı sıra evlerinde düzenli beslenmeleri ve sağlıklı spor yapmaları için ev ödevleri veriliyor.

15 Mart 2019 Cuma 16:39
Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Kırıkkale’de obezite hastalarının sağlıklı zayıflamaları için hastanede uygulanan seansların yanı sıra evlerinde düzenli beslenmeleri ve sağlıklı spor yapmaları için ev ödevleri veriliyor.


Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hizmete açılan Obezite Merkezinde sağlıklı zayıflamak ve düzenli beslenmeleri için obezite hastalarına ilk olarak psikologlar tarafından ön bilgiler veriliyor. Fitness bölümünde ise bisiklet, koşu bandı, ağırlık çalışması gibi çeşitli egzersiz aletleriyle düzenli olarak seanslar düzenleniyor. Burada yapılan seansların ardından diyetisyen doktorlar tarafından belirlenen programlar dahilinde obezite hastalarının evlerinde sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapmaları için de ev ödevleri veriliyor. Hastalar sağlıklı zayıflayabilmeleri için verilen ev ödevlerini düzenli olarak uyguluyor.


Psikoloğumun tavsiyesi üzerine obezite merkezine yönlendirildiğini ifade eden Coşkun Erdoğan (28), "140 kilodan 125 kiloya düştüm 3 aylık bir periyotta. Modül modül ilerliyoruz burada. Dördüncü modüldeyiz şu an. Hızla kilo vermeye devam ediyorum. Yaşam tarzımızı değiştirmemiz bizim için büyük bir avantaj oldu standart verilen diyetler yerine. Burada birçok şey öğrendik. Onlarla birlikte kilo vermeye devam ediyoruz. Sağlıklı bir yaşama kavuşacağımızdan eminiz. Burada beslenme alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceğiz? Ne zaman ne yiyeceğiz? Ne kadar ölçüde yiyeceğiz? Onları öğreniyoruz. Ne zaman spor yapacağı? Ne zaman dinlenme yapacağız? Dinlenmeyi nasıl yapacağız, sporu nasıl yapacağız? Onların hepsini öğreniyoruz. Süreç uzun inşallah ilerleyen zamanlarda daha da kilo vererek formumuza kavuşacağız inşallah” diye konuştu.


Yaşam şartlarının değiştiğini kaydeden Emine Yüksel, "Zayıflatacağız inşallah koçumuzun sayesinde. Zayıflamayı düşünüyoruz. Eğitim alıyoruz. Diyetisyen koçlarımız sayesinde, doktorlarımız sayesinde inşallah zayıflamayı düşünüyoruz. Yemeklerimiz azalttık, su içiyoruz bol bol. Yürüyüş yapıyoruz. Burada zayıflayın dediler. Yemeklerinizi az yiyin dediler. Çiğneyerek yiyin dediler. Bol bol su için dediler. Tabakları küçülttük. Yürüyüş yapıyoruz. Şimdi de spor yapmayı önerdiler, sporda yapacağız” dedi.


Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Emel Yüksel ise “Vücutlarındaki fazla yağ birikimi, sağlıksız beslenme dolayısıyla ayrıca fiziksel aktivitelerinde çok kısıtlı oluyor. Bizler onların bu konudaki farkındalığını artırıyoruz. Ve bilinç altına sağlık beslenmenin ve fizik aktivitenin gelecekteki yaşamalarında onlara ne kadar büyük yol gösterici olacağını gösteriyoruz. 6 modülden oluşan bir eğitim programı yapıyoruz biz” dedi.


Uzun vadede sağlıklı kilo vermelerini sağladıklarını belirten Dr. Yüksel, "Bunun da bilinç altına yerleştirerek bundan sonraki hayatlarında bunu yaşam tarzı haline getirmelerini sağlıyoruz. Hastalar bize başvurduktan sonra belli bir eğitim programına alıyoruz. İlk 6 ay süresince kilolarının büyük bir kısmını veriyorlar ve 6 ayın sonunda da bu kilolarını korumalarını sağlıyoruz ve 1 yıllık süreci tamamlamış oluyorlar" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:39
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