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‘Sağlıklı Nesiller Etkinliği’ düzenlendi

Erzurum il Sağlık Müdürlüğünce sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplum yetiştirmek adına ‘Sağlıklı Nesiller etkinliği’ düzenlendi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:59
‘Sağlıklı Nesiller Etkinliği’ düzenlendi

Erzurum il Sağlık Müdürlüğünce sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplum yetiştirmek adına ‘Sağlıklı Nesiller etkinliği’ düzenlendi.


Sağlık Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında farkındalığın arttırılması amacıyla 81 ilde sağlığın geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Yaz Kur’an Kursları Sağlıklı Nesiller Etkinliği” planlanarak bu kapsamda Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından etkinlik düzenlendi.


Gerçekleştirilen etkinlikte 14 bin 563 öğrenciye ulaşılarak eğitimler verilerek broşür ve ağız diş seti dağıtımı yapıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:59
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