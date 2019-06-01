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Sağlıklı çevre için fidan dikimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri, fidan dikimi ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla devam ediyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:00
Sağlıklı çevre için fidan dikimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri, fidan dikimi ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla devam ediyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası, halkın çevre bilincinin geliştirilmesi ve kamuoyunda çevreyle ilgili konularda farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl da, 27 Mayıs- 14 Haziran tarihleri arasında gelecek neslin çevre konusunda daha duyarlı olmaları amacıyla bir dizi etkinlik yapılacak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yanında belediyenin farklı birim ve iştiraklerinin de destek vereceği, atölye çalışmaları, sahil ve dip temizliği, hayvan besleme faaliyeti, resim sergisi, yeşil karne ödül töreni gibi etkinliklerle iki hafta boyunca tüm dikkatler çevre üzerine çekilecek.


Özlüce’de fidan dikimi


Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri yanındaki alanda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün davet ettiği gönüllü gençlerle birlikte, Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün desteğiyle çam fidanı dikimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Aka’nın da katıldığı ve fidan diktiği etkinlik ile çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve Bursa’da yeşil alanların artırılması çalışmalarına katkı sağlandı.


Müzede atölye çalışması


Çevre Haftası Etkinlikleri kapsamında; Atatürk Kongre Kültür Merkezi içinde yer alan Enerji Müzesi’nde, ‘Rüzgar Gülü Yapımı’ atölyesi gerçekleştirildi. 3A1K Anaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çocuklar geri dönüşümün ne kadar önemli ve gerekli olduğunu öğrendiler ve rüzgar güllerini yaptılar. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü destekleriyle de Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi’nde ‘Geri Dönüşüm Atölyesi’, Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi’nde ‘Pet Kapak’ ve ‘Kalemlik Yapımı’ Atölyeleri, Hançerli Medresesi Fatma Sultan Kütüphanesi’nde ‘Kendi Çiçeğimizi Ekiyoruz’ Atölyesi gerçekleştirildi. Milli İrade Anaokulu, Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu ve çeşitli okullardan öğrencilerin katıldığı atölyelerde çocuklar, eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:00
  1. sergi
  2. resim sergisi
  3. kültür

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