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Sağlıklı böbrekler için yapılması gerekenler

Dünya Böbrek Haftası'nda bu organın yaşamsal önemine dikkat çeken Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, "Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramla sınırlı tutulmasını öneriyor. Türkiye'de ise günde ortalama 15 gram tuz tüketiliyor. Sağlıklı böbrekler için daha az tuz tüketilmesi ve günde 8-10 bardak su içilmesi gerekiyor” dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:43
Sağlıklı böbrekler için yapılması gerekenler

Böbrek; beyin, kalp, karaciğer ve akciğer gibi yaşamsal öneme sahip organlar arasında yer alıyor. 

SUSUZLUK HASTALIĞA MI NEDEN OLUYOR?

Sağlıklı böbrekler için daha az tuz tüketilmesi gerektiğini belirten Sibel Mumcu, "Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramla sınırlı tutulmasını önerirken, Türkiye'de bu tüketim kişi başına 15 gramı buluyor. Fazla tuz tüketimiyle böbreklerdeki kılcal damar sistemindeki kan basıncını artıyor. Sürekli hale gelen yüksek kan basıncı damarlara zarar verirken, idrarla protein atılmasına neden oluyor. Bunun yanında böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışması adına yeterli sıvı tüketimi de büyük önem taşıyor. Susuzluk çeşitli böbrek rahatsızlarını beraberinde getiriyor. Bu nedenle günde 8-10 bardak arasında su içilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

SAĞLIKLI BÖBREK İÇİN ÖNERİLER

Böbrek sağlığını korumak adına en önemli kuralın 'sağlıklı yaşam tarzını benimsemek' olduğunu ifade eden Sibel Mumcu, tuzu azaltmak ve sıvı alımını artırmak için şu önerilerde bulundu:

- Taze yiyecekler daha az tuz içerir. Taze sebze-meyve tüketimi artırılabilir.

- Tuzluklardan uzak durmak, tuz kullanımını yüzde 15 azaltabilir. Yiyecekler taze otlar ve tuz içermeyen diğer baharatlarla tatlandırılabilir.

- İşlenmiş ürünleri almadan etiketleri kontrol edilerek tuz içeriklerine de bakılmalı.

- Çay ve kahve, sıvı ihtiyacını karşılamaz. Gün içinde mutlaka 8-10 bardak su içilmeli.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:43
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