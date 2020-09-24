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Sağlık Sağlıklı bir temizlik için ‘’U GreenClean”
Sağlık

Sağlıklı bir temizlik için ‘’U GreenClean”

Sağlığımızı korumak için yaşadığımız ortam, giysilerimiz ve özellikle de ellerimizin temizliğinin ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız Pandemi döneminde bir kere daha hatırladık.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:38:00 -
Sağlıklı bir temizlik için ‘’U GreenClean”

Ellerin sık yıkanmadığıhallerde başta COVİD-19 ve grip olmak üzere birçok virüs kaynaklı tüm hastalıkların arttığı ve hızla yayıldığı bir gerçektir.

Grip ve virüslere karşı savaşmanın en etkili yoluellerimizi sık sık sabunla yıkamaktır.

Sık Yıkamada Bile Eller Nemli ve Yumuşak

Kurulduğu yılından bu yana daima hem çevre hem de insan sağlığı konusunu ciddiye alan Uzay Kimya A.Ş 2015 yılında U GreenClean markası ile Türkiye’nin ilk ve tek en sıkı kurallı Ecogarantie Sertifikalı temizlik ürünlerini üretmeye başladı. Başta Çamaşır,Bulaşık olmak üzere ürettiği birçok temizlik ürünlerinin arasında özel formüllü el sabunları da var.

U Green Clean el sabunu ile eller ne sıklıkta yıkanırsa yıkansın, formülündeki bitkisel hammaddeler sayesinde cildi devamlı nemli ve yumuşak tutar.U GreenClean sabunu dermatolojik olarak AB de test edilmiş, cilde zarar vermediğionaylanmıştır.

U GreenClean ürünleri GDO, Fosfat, SLES, SLS, Klor, Paraben içermez.Toksikolojik etkisi olmayan ürünlerde sentetik esans yerine organik sertifikalı doğal yağlar kullanılmaktadır.

Çevre sağlığına da önem veren Uzay Kimya, U GreenClean ürünlerini Geri Dönüştürülmüş ve Geri Dönüştürülebilir plastikten üretmektedir.

Aynı ürünler ECOGENIC markası ile gelişmiş ülkelere de ihraç edilmektedir.

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