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Sağlıklı Beslenme semineri

Beslenme ve Diyet Uzmanı F.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
Sağlıklı Beslenme semineri

Beslenme ve Diyet Uzmanı F. Huban Gönülol, “Bir iki besin türünden çok yemek yerine, değişik tür besinlerden gereksinimimiz kadar yemeliyiz. Günde en az üç öğün besin tüketmeliyiz” dedi.


Medicana International Samsun Hastanesi, bir sigara fabrikası çalışanlarına yönelik Sağlıklı Beslenme semineri verdi. Seminere konuşmacı olarak Medicana International Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı F. Huban Gönülol katıldı. Yoğun katılımın olduğu seminerde konuşan Dyt. F. Hüban Gönülol, “Beslenme, büyüme ve yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Beslenme hiçbir zaman sadece karın doyurmak anlamına gelmez. Yaş, cinsiyet, aktivite, genetik ve fizyolojik özellikler ve hastalık durumu, alınması gereken besin öğeleri miktarını etkiler. Bu yüzden beslenme bireye özgü planlanmalıdır. Ancak, toplumun sağlığı için bazı temel beslenme ilkelerinin genelleştirilmesi gerekmektedir. Yenilebilen ve yenildiğinde yaşam için gerekli besin öğelerini sağlayan bitki ve hayvan dokuları besin ya da gıda ya da yiyecek olarak tanımlanır. Besinlerimiz çok çeşitlidir. Her çeşit besinin içinde değişik miktarlarda ‘besin öğesi’ dediğimiz kimyasal moleküller bulunur. Bugüne değin beslenme bilimi üzerindeki araştırmalar, insanın büyüme, gelişme ve sağlıklı olarak yaşamını sürdürmesi için 50’dan fazla türde besin öğesine gereksinimi olduğunu göstermiştir. Yeterli Beslenme, genellikle vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli enerjinin sağlanması anlamına gelir. Karbonhidratlar, yağlar ve protein enerji sağlayan öğelerdir. Dengeli beslenme ise, enerji yanında bütün besin öğelerinin gereksinim kadar sağlanmasıdır. Örneğin insan gerektiğinden çok yerse, besin öğeleri gerektiğinden çok alınır. Çok alınan bazı öğeler vücutta yağ olarak birikebilir. Bunu sonucu da şişmanlık dediğimiz hastalık ortaya çıkar. İnsan bazen de yeterince yediğini düşünebilir ancak uygun seçim yapamaz ya da yanlış hazırlama, pişirme yöntemi uygularsa, besin öğelerinin bazılarında kayıplar olur ve kişinin sağlığı bundan etkilenir. Bu duruma dengesiz beslenme denir” diye konuştu.


Yeterli ve dengeli beslenebilmek için uyulması gereken kurallara da değinen Dyt. F. Hüban Gönülol şu bilgileri verdi: “Bir iki besin türünden çok yemek yerine, değişik tür besinlerden gereksinimimiz kadar yemeliyiz. Günde en az üç öğün besin tüketmeliyiz. Şekerli içecek ve tatlı tüketiminizi azaltmalı, şekeri az içeren besinleri tercih etmeliyiz. Lezzetine bakmadan yemeklere tuz eklememeli ve fazla tuzlu besinlerden uzak durmalıyız. Unutmamalıyız ki yağların tüketim miktarı kadar türü de önemlidir. Günlük tükettiğiniz yağın üçte biri tereyağı, üçte biri zeytinyağı, üçte biri de ayçiçeği yağı gibi diğer bitkisel yağlardan olmalıdır. Günlük su tüketimimize dikkat etmeli, en az 6-8 bardak suyu tüketmeye çalışmalıyız. Yiyecek alırken, saklarken, hazırlarken ve pişirirken besin güvenliğinin sağlanması ve vitamin mineral kayıplarının en aza indirilmesi için gerekli önerileri öğrenmeli ve şartları yerine getirmeliyiz.”

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
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