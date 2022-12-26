Sağlıklı beslenme çantasında neler olmalı? 2 Dakikada beslenme çantası tarifleri: Menüleri her an yapabilirsiniz

Okul çağındaki çocukların beslenmesi; aile, sosyal çevre, arkadaşlar başta olmak üzere bir çok faktörden etkilenmektedir. Uzun süredir ev yemekleri ile beslenen çocukların online eğitimden, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte günde en az 1-2 öğün dışardan yemek durumunda olması aileleri tedirgin etse de okuldayken doğru besinleri seçmek ve sağlıklı beslenmek mümkün!

Kahvaltı yapan çocuklar daha başarılı...

Yapılan araştırmalara göre; besleyici kahvaltılar yapan çocukların okul başarısı ve sosyal başarısı, kahvaltı yapmayan çocuklara göre daha yüksek. Aynı zamanda kahvaltı yapan çocukların, abur cuburlara eğilimi daha az olmakta ve daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktadırlar. Bu durum bizim için her zaman önemliyken pandemi döneminde daha büyük önem taşımaya başlamıştır. Gerek bağışıklık sistemini korumak, gerek maskeleri daha az çıkarmak için evde kahvaltı yapmak büyük önem taşımaktadır.

Mısır, avokado, mor lahana, mısır, yoğurt ve mayonezi karıştırın. Sandviç ekmeğinin içine marul ve karışımı doldurup kapatın.

Hergün bir yumurta...

Kahvaltıda mutlaka olması gereken besinlerin arasına yumurta yer almaktadır. İster haşlama, ister omlet ister de yumurta ile krep yaparak yumurtayı yedirebilir ve sevdirebilirsiniz. Daha uzun süre tokluk sağlamak için ise beyaz unlu gıdalar, poğaçalar yerine kahvaltıda tahıllı ve buğdaylı ekmekler tercih edilmelidir. Bitkisel yağlar (özellikle omega-3) bilişsel zeka üzerinde oldukça etkili olduğu için; zeytin veya çiğ kuruyemişler kahvaltıda büyük önem taşımaktadır. Tüm bunların yanında kahvaltıya taze sebzeler eklemek vitamin mineralden zengin bol posalı kahvaltı yapmak okul başarısı ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli olacaktır.

Evde hazırlanabilecek hızlı ve besleyici kahvaltı önerileri:

1- Peynirli omlet + Çiğ kuruyemişler (fındık, ceviz, badem) + 1 bardak süt + tahıllı ekmek + taze sebzeler

2- Tahıllı ekmek arasına yumurtalı ve peynirli sandviç + 1 bardak süt

3- Süt + yulaf ezmesi + bal + kuruyemiş ve taze meyveler ile karışım

Not: Çiğ süt ve yarım yağlı/yağsız/light sütler tüketilmemelidir.

Sağlıklı atıştırmalıklar

Bildiğiniz üzere okul demek, kantinde satılan çıkarıcı abur cuburlar demektedir. tv100'e göre: Çocuklarımızı kantinden uzak tutmak yerine, orada satılan yiyecekleri tercih etmemesini sağlamalıyız. Bunu sağlamanın ilk yolu ise sevdiği yiyeceklerden oluşan atıştırmalıklar ile beslenme çantası hazırlamak. Bu atıştırmalıkların hazır meyve suyu, hazır kek, börek, hazır kurabiye ve bisküviler yerine sağlıklı kekler, süt, ayran, taze/kuru meyveler, sağlıklı kurabiyeler vb. olması gerekmektedir.

Okul menüsüne göz atın

Eğer eğitim öğretim süresi boyunca öğle yemekleri okul tarafından karşılanıyor ise, kurumlardan aylık olarak okul menülerini öğrenmek mümkün. Aileler olarak okul yönetiminden aylık menüleri öğrenerek çocuklarınıza menüler içerisinde en doğru ve sağlıklı alternatifleri seçmeyi öğretmek sağlıklı beslenmenin en temel noktalarından biridir. Çocukların gelişiminde yoğurt/ayran/cacık, tam tahıllar, sebzeler ve et grubu oldukça önemli olduğundan Ana öğünler bu besinlerden zengin olmalıdır. Eğer değil ise öğle yemeği menüleri beslenme çantası ile desteklenmelidir.

Not: Öğle yemeği hizmeti verilmeyen kurumlarda eğitim gören çocuklarınıza teneffüslerdeki ara öğün miktarlarını ve seçeneklerini arttırarak ana öğün yapmasını sağlayabilirsiniz.

Beslenmeyi eğlenceli hale getirin

Hepimizin bildiği üzere okul demek aynı zamanda arkadaşlar demek ve oyun demektedir. Çocuğunuzun vakit geçirdiği arkadaşlarının beslenme alışkanlıklarını gözlemlemek, onlarla birlikte sağlıklı paylaşımları yapmasını sağlamak bu sürece yönetmede en büyük etkenlerden biridir. Onlar için sağlıklı besinleri eğlenceli hale getirerek evden getirdikleri yemekleri hep birlikte yemelerini sağlamak oldukça önemlidir.

Çocuklar ne yaptığınıza bakar!

Ailer çocuklar için her zaman rol modeldir ve örnek alma eğilimi gösterirler. Bu sebeple çocuğunuza kahvaltı yaptırmak istiyorsanız onunla beraber kahvaltı yapmalı, sağlıklı besinleri sevdirmek ve yedirmek istiyorsanız onunla birlikte sizler de yemelisiniz. Evde tatlılar, börekler, pastalar, meyve suları, asitli içecekler yerine sağlıklı alternatifleri ailece yiyor olmak çocuğunuzun okulda da sağlıklı besinlere eğilimini arttıracaktır.

Çikolata seven çocuklara sağlıklı tarif

1 Su bardağı süt + 1 adet muz + 1 tatlı kaşığı bal + 1 tatlı kaşığı kakao + 2 yemek kaşığı yulaf + 2 tam ceviz + 1 avuç badem/fındık

Yapılışı: Tüm malzemeleri mikserden geçirip afiyetle içirebilirsiniz.