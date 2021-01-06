Sağlıkçıya ek ödeme geciktirilmesin!

Yeni Akit Ankara

Ödemelerin hâlâ yapılmamış olmasının bir çok sorunu da beraberinde getirdiğini aktaran Durmuş, "Pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam etmektedir ve sağlıkçılarımız fedakarca bu mücadelenin en ön saflarında savaşmaktadır. Ödemelerin geciktirilmemesinin yanı sıra mutlak surette gözetilmesi gereken bir diğer husus da ödemelerin hakkaniyetli şekilde yapılmasıdır. Sağlık çalışanlarının tamamı pandemiyle kahramanca mücadele etmektedir" dedi.