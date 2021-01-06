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Sağlık Sağlıkçıya ek ödeme geciktirilmesin!
Sağlık

Sağlıkçıya ek ödeme geciktirilmesin!

Yeni yılın ilk haftasının geride bırakılmasına rağmen sağlık çalışanlarına kasım ayı ilave ek ödemelerinin hâlâ yapılmadığını açıklayan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının motivasyonlarının düşmemesi için ödemelerin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:20:00 -
Sağlıkçıya ek ödeme geciktirilmesin!

 Yeni Akit  Ankara 

Ödemelerin hâlâ yapılmamış olmasının bir çok sorunu da beraberinde getirdiğini aktaran Durmuş, "Pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam etmektedir ve sağlıkçılarımız fedakarca bu mücadelenin en ön saflarında savaşmaktadır. Ödemelerin geciktirilmemesinin yanı sıra mutlak surette gözetilmesi gereken bir diğer husus da ödemelerin hakkaniyetli şekilde yapılmasıdır. Sağlık çalışanlarının tamamı pandemiyle kahramanca mücadele etmektedir" dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

KUM SAATİ

SAYIN SENDİKACILAR; sağlık işçilerini(güvenlik,teknik,temizlik,sekreter ,ambulans sürücüleri VS )artık görün duyun.bu çalışanlar sağlıkta olmazsa olmazdır.AMA NE YAZIKK Kİ YOK SAYILIYORLAR VE YOK SAYIYORSUNUZ. UNUTULMAMALIDIR Kİ ONLAR DA YOK SAYMAYA BAŞLADIĞINDA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUR.SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FARKI YA HİÇ VERMEYİN YA DA HEPSİNE VERİN.AYRIMCILIK YAPARAK KURUMDA KALİTEYİ,GÜVENİ,AİDİYET DUYGUSUNU TESİS EDEMEZSİNİZ.SONUÇ KOCAMAN SIFIRRRRRRRRR.
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