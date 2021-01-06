Sağlıkçıya ek ödeme geciktirilmesin!
Yeni yılın ilk haftasının geride bırakılmasına rağmen sağlık çalışanlarına kasım ayı ilave ek ödemelerinin hâlâ yapılmadığını açıklayan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının motivasyonlarının düşmemesi için ödemelerin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.
Yeni Akit Ankara
Ödemelerin hâlâ yapılmamış olmasının bir çok sorunu da beraberinde getirdiğini aktaran Durmuş, "Pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam etmektedir ve sağlıkçılarımız fedakarca bu mücadelenin en ön saflarında savaşmaktadır. Ödemelerin geciktirilmemesinin yanı sıra mutlak surette gözetilmesi gereken bir diğer husus da ödemelerin hakkaniyetli şekilde yapılmasıdır. Sağlık çalışanlarının tamamı pandemiyle kahramanca mücadele etmektedir" dedi.