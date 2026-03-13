Sağlıkçıların işini kolaylaştıracak Fizik öğretmeninden ‘Damar Bulucu’

Konya'daki Selçuklu Bilim Sanat Merkezi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapan Fikret Erdoğdu, bir öğrencisinden ilham alarak geliştirdiği "damar bulucu" cihazı ile farklı ışık dalga boylarını kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağladı.

Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı kurumda öğrencilerle son 4 yılda 250'den fazla proje hazırladıklarını, onlarca patent başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Geçen yıl TEKNOFEST'te Türkiye finalisti olan bir grup üniversite öğrencisiyle çalıştıkları sırada bir öğrencinin reflektörlerle yüzeysel damarların görünür hale gelmesi fikrini geliştirdiklerini dile getiren Erdoğdu, "Bir proje için birlikte çalıştığımız öğrencim Buğra Çelebi bu fikri ortaya attı. Bu 5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Çalışma sonunda cihazın patentini almak için başvuruda bulunduk, süreç devam ediyor." dedi.

Erdoğdu, geliştirdikleri "damar bulucu" cihazın benzerlerinin olduğunu ancak kimyasallar ve radyasyonla çalıştığı için hastalar açısından risk oluşturduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Farklı ışık dalga boyları ile özel filogramlar, reflektörler kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağlıyoruz. Bu projedeki fikri, farklı konularda kullandığımız için çok fazla detay veremeyeceğim. Bu projeyle bağlantılı iki tane daha farklı çalışmamız var. Türkiye'ye yurt dışından gelen cihazlar yaklaşık 300 bin-400 bin lira. Bu cihazı onların yanında yüzde 1'i gibi maliyetle şu an üretebilir durumdayız. Bunu da inşallah devlet kurumlarımızın desteğiyle daha da alt rakamlara üretip, Türk Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Yurt dışında da yine aynı şekilde Türkiye üzerinden satılacak. Çünkü dünya üzerindeki tescilini de almak temel hedefimiz."

Sağlık çalışanlarının hastaların damarlarını bulmak için yöntemleri olduğunu ancak bebekler, yaşlılar, diyabet ve onkoloji hastaları gibi insanların damarlarının bulunmasının zor olduğunu belirten Erdoğdu, bu işlemin hem hastanın canını yaktığını hem de sağlık çalışanı açısından stres sebebi olduğunu anlattı.

Erdoğdu, bazı durumlarda damarın bulunmasının imkansız hale gelebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu durumda personelimiz deneyimlerine dayandırarak olması en muhtemel yerlerden damar yolunu açıyor. Defalarca açılıyor ve kişi zarar görüyor, canı acıyor. Projeyle bunu minimize etmeyi hedefledik. Büyük ölçüde aldığımız dönüşler, sonucun olumlu olduğunu gösterdi. AFAD gönüllüsüyüm. Özellikle enkaz altından çıkmadan önce damar yolunun açılması gerekiyor. En çok da bu insanlarımız için akut birimlerimizin işine yarayacağını düşündüğümüz bir tasarım. Onu düşünerek geliştirdik."

Projeyi geliştirirken sağlık çalışanlarının da tecrübelerinden yararlandıklarını vurgulayan Erdoğdu, "Şu an geliştirdiğimiz elle taşınan prototipi var ama sabit masa üzerinde kullanılabilecek veya farklı amaçla geliştirilecek farklı prototip tasarımlarımız da var. 27 ürün ürettik. Bunlar sağlık çalışanları tarafından kullanıldı, denendi. Onların yönlendirmeleri neticesinde nihai şeklini oluşturduk." ifadesini kullandı.