O ilimizde şaşırtan sonuç! 100 haneli köyden 100'ün üzerinde doktor çıktı

"Eşim ve kızım da doktor" Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mürşit Hasbek ise mesleğe 32 yıl önce başladığını söyledi. Emekli eğitimci babası Abdulkadir Hasbek'in yönlendirmesiyle köyde doktorluk mesleğini seçen altıncı kişi olduğunu aktaran Hasbek, "Anadolu'da başarılı olan çocukları tıp fakültesine yönlendirirler, benim de böyle bir hikayem var. Babamın köyden okumak isteyen gençleri etrafında toplayarak, onları eğitime yönlendirme konusunda büyük katkısı oldu." şeklinde konuştu. Hasbek, eşi Prof. Dr. Zekiye Hasbek ile aynı hastanede görev yaptığını, kızlarının ise Edirne'de aile hekimliği uzmanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Eşim ve kızım da doktor. Ebeveynleri doktor olan ikinci ve üçüncü nesil gençlerimiz bu mesleği tercih etmeye başladı. Köyümüzde çekememezlik ve kıskançlık gibi bir durum yok, imrenme ve örnek alma hikayesi var. Dolayısıyla ebeveyni doktor olmuş gençlerimizde örnek almalar yaşanmıştır. Mesleki anlamdaki bu yönelmede başta babam olmak üzere eğitimcilerin katkısı çok büyük."