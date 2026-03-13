  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Şok gerçek ortaya çıktı: Yıllardır yanlış biliniyordu: En sağlıklı peynir yağsız değilmiş
Şok gerçek ortaya çıktı: Yıllardır yanlış biliniyordu: En sağlıklı peynir yağsız değilmiş

Her daim kahvaltı sofralarımıza koyduğumuz beyaz peynir gerçeği ortaya çıktı.

Peynir seçiminiz sağlığınızı tehdit ediyor olabilir! 'Sıfır yağlı' ürünlerdeki nişasta tehlikesi ve açık peynirlerdeki salmonella riskine karşı uzmanlar tüketicileri uyarıyor. Besin değerini tam alabilmek için peynirde 'altın oran' ne olmalı?"

Bütün mutfakların özellikle sabah kahvaltılarının 'yıldızı' peynirin kalsiyum ve protein deposu olduğu biliniyor.

Fakat tüketicilerin kafasını karıştıran sorular var. Bunlardan biri de hangi yağ oranının vücut için daha faydalı olduğu...

Yeniçağ'ın haberine göre, Beslenme Uzmanı Lyudmila Matishynets’e göre, fermente süt ürünlerindeki yağ miktarı yalnızca lezzet ve kıvamı belirlemekle kalmıyor. Besin ögelerinin vücutta nasıl metabolize edildiği üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor.

Birçok kişi kilo verme amacıyla %0 veya %1 yağ oranına sahip peynirlere yöneliyor. Fakat bu seçimin beklenmedik sonuçları olabiliyor.

Yağsız ürünlerin kıvamını tutturmak için üreticiler genellikle nişasta, şeker veya emülgatör gibi katkı maddeleri kullanılıyor. Bu durum yüzünden "diyet" ürünler işlenmiş gıdaya dönüşüyor.

Öte yandan daha da önemlisi, peynirde bulunan A, D, E ve K vitaminleri sadece yağda çözünebiliyor.

Tükettiğiniz peynir tamamen yağsızsa, vücudunuz bu kritik vitaminleri emmede sorun yaşıyor. Uzmanlar, hem kalori dengesini korumak hem de besleyiciliği artırmak için %5 yağ oranına sahip ürünlerin "altın oran" olduğunu ifade ediyor.

Ev yapımı peynirler ise koruyucu içermiyor fakat geleneksel yöntemlerle yapılması nedeniyle cazip görünse de ciddi bir hijyen riski barındırıyor.

Kaynağı belirsiz ve pastörizasyon sürecinden geçmemiş açık peynirler; Salmonella ve Listeria gibi ciddi sağlık tehdidi oluşturan bakterilerin üremesi için uygun bir ortam yaratır. Bu biyolojik risklerden korunmak adına, ev yapımı ürünlerin yalnızca sıkı denetimlere tabi tutulan ve güvenilirliği kanıtlanmış noktalardan temin edilmesi büyük önem taşır.

