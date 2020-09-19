Sağlıkçılardan tepki: TTB ihanet içinde
Önce yalan ve iftiralara başvurup ardından virüsle mücadeleyi sabote eden ve tepkilerin odağındaki Türk Tabipler Birliği’ne sağlıkçılar da sert sözlerle yüklendi. Terörden yana saf tutan, koronavirüs pandemisine karşı sağlıkçılarımızın fedakar mücadelesini sabote eden TTB'ye tepki gösteren Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık, politikaya alet edilecek bir argüman değildir." dedi.
Taha Emre Özdemir Ankara
Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere muhalif medya ve milletvekilleri ile bazı çevreler Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelesini sabote etmeyi amaçlayarak olmadık yalanlara başvuruyor. Koronavirüsle mücadelede en önemli etkenin vatandaşların sağlık sistemine güvenmesi olduğunu belirten Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlık, politikaya alet edilecek bir argüman değildir. Ülkemiz bu süreçten başarı ile çıkacak ama tarih bugün yapılan haksızlıkları kaydedecek” dedi.
Türkiye’nin koronavirüsle mücadeledeki başarısına dikkat çeken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ise şunları dile getirdi: “Türk Tabipler Birliği geçmişte olduğu gibi pandemi sürecinde de uygunsuz davranmıştır. Dünya genelinde 185 ülke Covid-19 ile mücadele ediyor. Türkiye pandemi ile mücadelede en başarılı ülkelerden birisi. Bu mücadeleye destek olmak gerekirken ortalığı karıştırmanın, halka umutsuzluk aşılamanın kime ne faydası olabilir? TTB geçmişte olduğu gibi bugün de ihanet içinde.”