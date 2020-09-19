Sağlıkçılardan tepki: TTB ihanet içinde

Taha Emre Özdemir Ankara

Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere muhalif medya ve milletvekilleri ile bazı çevreler Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelesini sabote etmeyi amaçlayarak olmadık yalanlara başvuruyor. Koronavirüsle mücadelede en önemli etkenin vatandaşların sağlık sistemine güvenmesi olduğunu belirten Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlık, politikaya alet edilecek bir argüman değildir. Ülkemiz bu süreçten başarı ile çıkacak ama tarih bugün yapılan haksızlıkları kaydedecek” dedi.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadeledeki başarısına dikkat çeken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ise şunları dile getirdi: “Türk Tabipler Birliği geçmişte olduğu gibi pandemi sürecinde de uygunsuz davranmıştır. Dünya genelinde 185 ülke Covid-19 ile mücadele ediyor. Türkiye pandemi ile mücadelede en başarılı ülkelerden birisi. Bu mücadeleye destek olmak gerekirken ortalığı karıştırmanın, halka umutsuzluk aşılamanın kime ne faydası olabilir? TTB geçmişte olduğu gibi bugün de ihanet içinde.”