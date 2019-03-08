0553 313 94 23

Sağlıkçılar işaret dili öğreniyor

Bursa’da Sağlık Bakanlığı uhdesinde işitme engelli vatandaşlar ile sağlık personeli arasında etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla düzenlenen sertifikalı işaret dili eğitim programı başladı.

08 Mart 2019 Cuma 11:21
Sağlıkçılar işaret dili öğreniyor

Bursa’da Sağlık Bakanlığı uhdesinde işitme engelli vatandaşlar ile sağlık personeli arasında etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla düzenlenen sertifikalı işaret dili eğitim programı başladı.


Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezleri’nde görevli eğitimciler tarafından 6 farklı noktada verilen derslere, il genelindeki tüm kamu sağlık kurumlarında çalışan 110 gönüllü sağlık personeli katıldı. Toplamda 6 hafta 120 saat sürecek eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere törenle sertifikaları takdim edilecek.


Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile işitme engelli vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla startı verilen işaret dili eğitimleri sayesinde işaret dilini bilen sağlık personeli sayısının artacak bunun sonuncunda hasta olan işitme engelli vatandaşlar hastanelere geldiklerinde ne tür rahatsızlıkları olduklarını işaret dili bilen personele aktarabilecek ve daha iyi hizmet alma şansı elde edecekler. Eğitimler 6 hafta devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en iyi şekilde noktalamamıza destek olacaktır"
    1. Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en..
    2. Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz..
    3. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    4. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    5. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    6. Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket..
    7. Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu
    8. Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi..
    9. Çukurca’da 2. Foto Safari hazırlıkları
    10. Akar: "Saldırılar devam eder, göç..
    11. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı..
    12. İznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
    13. Badminton Erkek Takımı Türkiye..
    14. Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak..
    15. Isparta’da kaçak avcılara 16 bin lira..
    16. Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı
    17. MotoGP'de 8 İspanyol pilot yarışacak
    18. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün..
    19. İnsanlığı bekleyen tehlike: "Su..
    20. Biga’da uyuşturucu madde operasyonu
    21. Mustafa Savaş: “Askere giden..
    22. Şiddetli fırtına Erzincan’da çatıları..
    23. Susurluk’ta hırsızlık çetesi..
    24. Ak Partili başkan adayı Seven,..
    25. Somalili Muhammed Antalya'daki nakille..
    26. GRAFİKLİ - Yerdeki yaralıya kurşun..
    27. Yemen’de su krizi
    28. Alman polisinin çözemediği..
    29. GÜNDEM İPTALİ
    30. Teröre kurban giden oğullarının..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir