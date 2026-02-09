Sağlık turizminde TÜRKİYE mucizesi: ABD'li çiftin "Healthcation" turu dünyayı şaşırttı

ABD'den yola çıkarak 6 bin mil kat eden Amerikalı bir çift, "Healthcation" (Sağlık Tatili) adını verdikleri seyahatleri kapsamında TÜRKİYE'ye geldi. ABD'de yıllık 22 bin dolardan fazla sigorta ücreti ödemelerine rağmen sağlık hizmetlerine erişimde zorlanan aile, İSTANBUL'daki hastanede aldıkları hizmet karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

100 bin dolarlık hizmet sadece 5 bin 500 dolar

Amerikalı gezgin Bryn Elise'in paylaştığı verilere göre, ebeveynlerinin TÜRKİYE'de yaptırdığı kapsamlı kontrollerin maliyeti kişi başı 5.500 dolar tuttu. Elise, aynı işlemler paketinin ABD'de yaklaşık 100.000 dolara mal olacağını vurguladı. Bu devasa fiyat farkına rağmen hizmet kalitesinden ödün verilmemesi, TÜRKİYE'nin bu alandaki rekabet gücünü ortaya koyuyor.

Üç günde tepeden tırnağa kontrol

TÜRKİYE'deki sağlık sisteminin hızı ve koordinasyonu dikkat çekici boyutlarda. Sadece üç gün içinde tamamlanan kontroller kapsamında şu işlemler gerçekleştirildi:

Kardiyolog, dermatolog, dahiliye, göz doktoru, gastroenterolog, genel cerrah, jinekolog ve ürolog konsültasyonları. İleri Görüntüleme: Tam vücut MR (SİGNA MRI), BT taramaları, mamografi, kemik yoğunluğu taraması ve çeşitli ultrasonlar (troid, meme).

Tam vücut MR (SİGNA MRI), BT taramaları, mamografi, kemik yoğunluğu taraması ve çeşitli ultrasonlar (troid, meme). Laboratuvar ve Testler: 47 farklı kan tahlili, 4 kanser belirteç testi, kalıtsal kanser paneli genetik testi, EKG ve eforlu koşu bandı testi.

47 farklı kan tahlili, 4 kanser belirteç testi, kalıtsal kanser paneli genetik testi, EKG ve eforlu koşu bandı testi. Endoskopik İşlemler: Kolonoskopi, endoskopi ve biyopsiler.

Her şey dahil lüks hizmet

TÜRKİYE'deki sağlık başarısı sadece tıbbi müdahale ile sınırlı kalmıyor. Habere konu olan paketin içerisinde havalimanı transferleri, profesyonel tercüman desteği ve hastane yanı başında 5 yıldızlı konaklama imkanları da yer alıyor. Hastalar, kontrolleri sürerken aynı zamanda İSTANBUL'un tarihi ve turistik yerlerini keşfetme imkanı buluyor.

Sonuç: Küresel bir sağlık üssü

TÜRKİYE, sunduğu bu "her şey dahil" sağlık paketleriyle sadece düşük maliyet değil, aynı zamanda yüksek teknoloji ve hızlı sonuç vaat ediyor. ABD gibi gelişmiş ülkelerdeki hastalar için TÜRKİYE, hem tatil yapıp hem de en üst düzey sağlık hizmetini uygun fiyata alabilecekleri küresel bir merkez haline gelmiş durumda.