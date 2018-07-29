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Sağlık turizminde tanıtım hamlesi

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin tanıtımı amacıyla Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) kurulacak. Şirketin, Avrupa’dan turistlerin gelmesinde rol alması bekleniyor.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:15
Sağlık turizminde tanıtım hamlesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Seyit Karaca, USHAŞ’ın sağlık sektörünün tanıtımına ve promosyonuna önemli katkı sunacağını kaydetti. Şirketin başına özel sektörden bir ismin gelmesi gerektiğini belirten Karaca, “Bu şirket, bir portalla tüm sektöre yönelik tanıtım yapacak şekilde bir organizasyona girecek. Belli kriterleri taşıyan tüm hastanelerin sunumunu dünyada yapacak. Böylece sektörümüzün tanıtımı devlet eliyle gerçekleşecek” dedi.

Sağlık turizminin termal turizm ve saç ekiminden ibaret olmadığına dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti: “Kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, beyin cerrahisi ve transplantasyonda (organ nakli) ciddi yol aldık. Bu alanların da daha önce çıkmasını istiyoruz. Şu anda Hindistan sağlık turizmi alanında bize rakip. Malezya ve Tayland bazı yönleriyle öne çıkıyor. Avrupa ülkeleri de fizik tedavi gibi alanlarda rakibimiz. Sağlık turizmi alanında hızlı adım atmalıyız, hızlı aksiyon almalıyız. Çünkü pek çok ülke de artık bu alana giriyor. Hatta işletmelere ‘Gelin benim ülkemde de yatırım yapın, size teşvik ve kolaylık sağlarız’ diyorlar. Bazı işletmelerimiz de bu kapsamda Balkanlar’da ve Avrupa’da yatırımlar yaptı.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 10:15
  1. Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ
  2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  3. Türkiye Sağlık Kurumları
  4. Sağlık turizmi

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