Sağlık turizmi için gözde yer: Bulgaristan’ın Karadeniz kıyıları

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarında yer alan şık tatil köyleri giderek daha da popüler hale gelen beldelere ev sahipliği yapıyor.

Bulgaristan’ın Karadeniz beldesinde yer alan Aziz Konstantin ve Elena’da, bölgeye özgü bir tedavi yöntemi olan çamur terapisi uygulanıyor.

Avrupa'da İzlanda'dan sonra en çok kaplıcanın bulunduğu ikinci ülke Bulgaristan olarak biliniyor.

Karadeniz kıyı şeridi özellikle, birçok iyileştirici özelliğe sahip olduğu söyleniyor. Karadeniz kıyısı özellikle termal ve mineral sular bakımından oldukça zengin.

Aziz Konstantin ve Elena'nın pazarlama müdürü Lyubo Stamboliyski, açıklamasında bu toprakların 112 yıllık çok uzun bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. İnsanların bu tatil beldesinde; denizin, sahilin, kumsalın, termal suyun tadınıçıkardıklarını söyleyen Lyubo Stamboliyski, o zamandan beri bu tarihi havayı ve geçmişi, bu modern mekâna uyarlamaya çalıştıklarını belirtti. Stamboliyski, burasının özellikle fiziksel ve zihinsel durumlarını iyileştirmek için sağlık amaçlı gelenlerin gözde mekânıolduğunu ifade etti.