Sağlık tesislerinde çalışan personele ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni yönetmeliğe göre Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde çalışan personele 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle kapsam ve oran Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla ek ödeme yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Çalışan Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mesai dışı günler kapsamına, görevi sırasında veya dolayısıyla Bakanlıkça ilan edilen bulaşıcı ve salgın hastalıkları bulunan personel de dahil edildi.

Ayrıca aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere personele yer ve personel açısından kapsam ve oran Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 3 ay süreyle ek ödeme yapılabilmektedir. Bu şekilde yapılacak toplam ödeme tutarı, mesai saatleri içerisinde tavan ek ödeme miktarını geçmeyecektir.