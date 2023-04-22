  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul gündüz vakti karanlığa gömüldü! Kıyamet alameti mi? O ayet gündem oldu

“Küffar” demeyelim, ama siz buyrun “ne diyelim?”

Ahmet Hakan'dan olay sözler! Bu resmen şapşallık! Hadi bakalım, doooğru akıl hastanesine

Bravo Berat Albayrak! Birileri hasedinden çatladı

PKK'ya cesaret veren karaktersiz siyasetçilere en güzel tepki: Bunları gömeceğiz!

Menendez Yunan ağzıyla konuştu: F-16 satışına karşıyım

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

Deniz Zeyrek çok fena tutuştu! AK Parti'nin o adımı yerinden hoplattı

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bayraktar TB2 SİHA verilen Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ihanet! İstihbarat belgesinde açığa çıktı
Dünya Sağlık sorunu her geçen gün büyüyor | O ülkede hastane kapatıldı!
Dünya

Sağlık sorunu her geçen gün büyüyor | O ülkede hastane kapatıldı!

Yeniakit Publisher
2023-04-22 19:38:00 -
Sağlık sorunu her geçen gün büyüyor | O ülkede hastane kapatıldı!

Koronavirüs salgınıyla başlayan sağlık krizi o ülkede devam ediyor. Son olarak bir hastane geçici olarak kapatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Aulnay-sous-Bois kentindeki bir hastanenin acil servisi personel eksikliği nedeniyle pazartesi gününe kadar kapatıldı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Aulnay-sous-Bois'da Robert-Ballanger Hastanesi personel eksikliği nedeniyle acil servisi hizmetinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda hastane, 24 Nisan Pazartesi yerel saatle 08.00'e kadar acil servise kendi imkanıyla gelen hastaları kabul etmeyecek. Acile sağlık veya itfaiye ekiplerince getirilen hastalar ise hastaneye alınacak.

Hastane, 24 Nisan-2 Mayıs döneminde ise 18.00-08.00 saatlerinde kendi imkanlarıyla gelen hastaları acile kabul etmemeye devam edecek.

Robert-Ballanger Hastanesi doktorları, çalıştıkları kurumun yönetimini gecikmeden ek personel almaya çağırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık krizi

Fransa'da Kovid-19 ile başlayan sağlık krizi, birçok sağlık çalışanının emekliye ayrılması, bir kısmının aşırı yoğunluk nedeniyle başka sektörlere yönelmesi üzerine ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.

Depremden sonra dağlar bu hale geldi
Depremden sonra dağlar bu hale geldi

Yaşam

Depremden sonra dağlar bu hale geldi

Tac Mahal’de bayram namazı
Tac Mahal’de bayram namazı

Dünya

Tac Mahal’de bayram namazı

Ulu Cami doldu taştı! Bakın Endonezya’da bayram nasıl kutlanıyor
Ulu Cami doldu taştı! Bakın Endonezya’da bayram nasıl kutlanıyor

Dünya

Ulu Cami doldu taştı! Bakın Endonezya’da bayram nasıl kutlanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23