Sağlık sistemimiz dünyaya model oldu

Türkiye bu salgın döneminde korona virüse bağlı hastalığı kontrol altına almayı bildi. Ancak hastalığın kontrol altına alınabilmesinin arka planında yer alan etken ise Türkiye’nin güçlü bir sağlık sisteminin bulunmasıydı. Tüm dünya, Türkiye’nin hem sağlık sistemine, bir anlamda genel sağlık sigortası modeline hayran kaldı hem de bu sistemi model almak için incelemelere başladı.

Sağlık sistemimizde başarının mimarı ise kuşku yok ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve onun önderliğindeki AK Parti Hükümetleridir.

2004 yılında Başbakanlık görevini icra eden Sayın Cumhurbaşkanımız ilk olarak dağınık yapıdaki hastaneleri Sağlık Bakanlığı çatısı altında birleştirdi. Böylece vatandaşlar için de hastane ayrımı ortadan kalktı.

Bu reform sonrası sosyal güvenlik kurumları SGK çatısı altında birleştirildi ve eş zamanlı olarak tek yasa uygulamasıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun hem sosyal sigortalar hakkında hükümler içermekte hem de sağlık sigortasını düzenlemekte.

İçeriği pek bilinmese deözüitibariyle genel sağlık sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan bir sigorta uygulamasıdır.

Genel sağlık sigortası yani kısa adı ile GSS, Türkiye’de yaşayan herkesi kapsamına alan bir sigorta sistemidir. Sadece Türk vatandaşları değil, Türkiye’de ikamet eden yabancılar, öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler de GSS’lidir. Türkiye’de ikamet eden ve öğrenim gören yabancı uyruklular için GSS isteğe bağlıdır. AncakTürk vatandaşları içinGSS zorunlu.

GSS tescil işlemi sigortalı çalışanlar, 65 yaş maaşı dahil herhangi bir emekli maaşı bulunanlar, işsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneği alanlar için otomatik yapılmakta. Yine sigortalı çalışan, emekli maaşı bulunan, işsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneği alanların bakmakla yükümlü olduğu eş ve reşit olmayan çocuklarının tescili de otomatik gerçekleştiriliyor. Bakımını üstlendikleri sosyal güvencesi olmayan anne ve babaları için ise GSS, beyan ve taahhüt sonrası oluşturuluyor.

Bunların dışında kalanlardan diğer bir ifadeyle hiçbir güvencesi bulunmayanlardan hane içinde yaşayan kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların GSS primleri devletimiz tarafından karşılanıyor. Bu imkandan yararlanabilmek için kaymakamlıklardan gelir testi yaptırılması şart. Gelir testine girmeyenler veya gelir testine girmeyeceğini ve brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında GSS primi ödeyeceğini yani 88 TL ödeme yapmayı taahhüt edenler de GSS kapsamına alınıyor. Bunların GSS primi olarak her ay 88 TL prim ödemeleri gerekiyor.

Esasında GSS, cumhuriyet tarihinden bu yana hayata geçirilmek istenen, AK Parti Hükümeti öncesindeki her kalkınma planlarında yer alan bir uygulama. Böylesine önemli bir uygulamayı hayata geçirebilmek ancak güçlü ve dirayet sahibi bir liderin başarabileceği iştir.